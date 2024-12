IWT e Cooperativa San Luigi insieme per il futuro dei giovani adulti fragili: inaugurata la prima Isola Formativa in Lombardia

IWT, azienda leader nelle soluzioni per il settore farmaceutico e Life Science, e la Cooperativa San Luigi di Varese annunciano con orgoglio la loro collaborazione per l’adozione della prima “Isola Formativa” in Lombardia, un progetto che punta all’inclusione lavorativa di giovani adulti con disabilità, garantendo loro un ambiente protetto e stimolante dove sviluppare autonomia e competenze professionali.

L’Isola Formativa rappresenta un’opportunità unica per sei partecipanti, seguiti da un team educativo dedicato che personalizza i percorsi per ogni individuo, adattando le esperienze alle capacità e alle necessità specifiche di ciascuno. Grazie all’accompagnamento educativo, i giovani possono esplorare il mondo del lavoro, acquisendo fiducia e competenze pratiche che li preparano a inserirsi gradualmente nel tessuto professionale e sociale del territorio.

Un esempio concreto dell’impatto di questo progetto è la storia di Andrea, uno dei partecipanti dell’Isola Formativa, che ha recentemente trovato impiego a tempo pieno in un ristorante della provincia di Como, dove si occupa con successo di mansioni legate al servizio in sala e bar. Il percorso di Andrea, come quello di altri giovani adulti coinvolti, dimostra l’efficacia del sostegno educativo e l’importanza di progetti come l’Isola Formativa nel fornire reali opportunità di crescita.

IWT: un impegno concreto per la sostenibilità sociale

Per IWT, la sostenibilità non è solo una questione ambientale, ma anche sociale. La collaborazione con la Cooperativa San Luigi si inserisce in una visione più ampia che vede l’azienda impegnata attivamente nel supportare iniziative che contribuiscano al benessere della comunità. Secondo i valori aziendali, la vera sostenibilità si costruisce con un dialogo costante tra profit e no-profit, puntando a un obiettivo comune: creare un futuro in cui ciascuno possa avere opportunità e dignità nel lavoro.

L’iniziativa è parte di un progetto più ampio che IWT persegue con convinzione, promuovendo un modello d’impresa in cui le Persone, la valorizzazione delle loro competenze e l’inclusione sociale rappresentano pilastri fondamentali. Come sottolinea l’azienda, “fare impresa” significa costruire opportunità per tutti, dialogando con le realtà del territorio e promuovendo la centralità dell’individuo.

L’Isola Formativa è, dunque, una testimonianza concreta di come la cooperazione tra impresa e settore no-profit possa generare valore tangibile, a beneficio non solo dei partecipanti, ma della comunità nel suo insieme.

Chi è IWT

IWT Pharma è parte integrante del Gruppo Tecniplast, che da oltre 70 anni è in prima linea nel supporto alla ricerca preclinica. Negli ultimi trent’anni, IWT si è specializzata nella progettazione, sviluppo, produzione e installazione di soluzioni avanzate per la pulizia, l’automazione, la decontaminazione e l’isolamento nel settore farmaceutico, nutraceutico e settori correlati, con un’approfondita esperienza nelle applicazioni di cleaning cGMP. IWT e il Gruppo Tecniplast impiegano complessivamente circa 1.500 persone a livello globale, con una presenza diretta in mercati strategici come Italia, Stati Uniti, Canada, Francia, Regno Unito, Svizzera, Germania, Australia, Giappone e Cina, e una rete di quasi 70 rappresentanti internazionali.