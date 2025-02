Auto fuori strada a San Pancrazio abbatte due pali della luce

Incidente stradale con feriti a Casale Litta, all’ingresso della piccola frazione di San Pancrazio: il veicolo uscito di strada ha abbattuto due pali della corrente.

È accaduto poco dopo le 15 in via Galliani, strada di accesso da Villadosia.

Galleria fotografica Due pali della luce a terra a causa di un’auto fuori strada a Casale Litta 4 di 4

Sul posto sono intervenute due ambulanze dei Volontari Angera e dell’Sos Azzate, oltre ad autoinfermieristica e automedica. Ci sono anche i vigili del fuoco.

Come detto il veicolo ha travolto un palo della luce, che a sua volta ne ha trascinato a terra un altro, che ha urtato su un’altra macchina che era in transito.

Sono stati soccorse due persone, un uomo di 71 e una donna di 68 anni. Entrambi sono finiti in ospedale in “codice giallo”, feriti ma non in gravi condizioni.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dei pali, in attesa di intervento dei tecnici Enel.