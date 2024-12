Miele, Formaggella del Luinese, “zincarlin” e giardiniera: all’aperitivo natalizio alla Camera i prodotti del territorio varesino

Il 17 dicembre, come ogni anno, si è svolto l’aperitivo natalizio della Camera dei Deputati, un evento speciale che ha visto la partecipazione di Confagricoltura Varese (presente il presidente provinciale Giacomo Brusa) e dei suoi associati, impegnati a far conoscere e valorizzare i prodotti tipici del nostro territorio.

L’incontro, ospitato dall’onorevole Maria Chiara Gadda, vice presidente della Commissione Agricoltura, è stato un’importante occasione di incontro tra il mondo agricolo e le istituzioni, con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza delle nostre imprese locali.

Tra i protagonisti della serata, i prodotti di tre aziende agricole varesine che rappresentano la qualità e la tradizione del nostro territorio. Confagricoltura Varese ha portato alla Camera il meglio della produzione locale: la formaggella del Luinese “Pian del Lares” di Flavio Carraro (quest’anno presente all’evento romano), lo zincarlin e la giardiniera della Fattoria Pasqué, e il miele biologico dell’azienda agricola “Fonteincantata” di Federico Tesser. Ogni prodotto racconta una storia di passione, impegno e cura del territorio, con particolare attenzione alla qualità delle materie prime e al rispetto per l’ambiente.

Uno dei momenti più significativi della serata è stato l’incontro con il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che ha espresso grande apprezzamento per i prodotti locali e per la formaggella del Luinese, uno dei prodotti più iconici del nostro territorio. Il ministro ha rivelato che, come ogni anno, la formaggella sarà presente sulla sua tavola di Natale, un gesto di affetto e riconoscimento nei confronti dei produttori del Varesotto. Un omaggio che non manca mai, e che il ministro non smette mai di ringraziare, definendo la formaggella “un ottimo formaggio” e un esempio di eccellenza nel panorama gastronomico italiano.

La formaggella del Luinese, prodotto unico in Italia, è l’unica DOP di latte crudo di capra, una specialità che rappresenta una vera e propria rarità. È il frutto di un’accurata lavorazione e di un legame profondo con il territorio, che la rende un simbolo della tradizione casearia locale.

Durante l’evento, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di assaporare e apprezzare anche gli altri prodotti tipici delle aziende presenti: lo “zincarlin”, formaggio fresco della Fattoria Pasqué di Bernate, e la giardiniera, realizzata con ortaggi freschi e genuini, hanno riscosso grande successo tra i presenti. Anche il miele biologico dell’azienda agricola “Fonteincantata” di Casciago ha suscitato curiosità, un prodotto che nasce dalla passione per l’apicoltura e dal rispetto per l’ambiente e che è tra le ricompense della campagna di crowdfunding di Varese “La via delle api”.

Questa serata è stata non solo un’opportunità per far conoscere i prodotti del nostro territorio, ma anche per ribadire l’importanza di sostenere le nostre imprese agricole, che rappresentano una risorsa fondamentale per la tutela dell’ambiente e per lo sviluppo economico locale. Grazie all’impegno di Confagricoltura Varese e delle aziende coinvolte, è possibile valorizzare il nostro patrimonio agroalimentare e promuovere una cultura del cibo che rispetti la tradizione e l’autenticità dei prodotti.

«Un ringraziamento speciale va all’onorevole Maria Chiara Gadda, che ha ospitato l’evento insieme al presidente della commissione agricoltura della Camera Mirco Carloni, e al Ministro Lollobrigida per il suo continuo sostegno al mondo agricolo e per l’attenzione che riserva alle eccellenze del nostro Paese. L’aperitivo natalizio alla Camera è stato un’occasione di incontro e di scambio, ma anche un momento di celebrazione della nostra identità agricola e gastronomica», commentano i produttori coinvolti e Confagricoltura Varese.