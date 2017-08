Al Sacro Monte tra favole e musica. Vittorio Cosma: “Un incontro tra arti”

I due artisti hanno aperto la manifestazione che andrà avanti fino a domenica al Parco di Villa Tatti a Comerio

E’ nato a Comerio e quello sarà sempre il suo “cuore” ma Microcosmi Festival ha deciso di esplorare anche altri luoghi. Il direttore artistico Vittorio Cosma e tutta la sua squadra infatti, presentano “L’arte dell’incontro”, una giornata di eventi al Sacro Monte di Varese. L’appuntamento è per sabato 2 settembre, dalle 15 di pomeriggio.

I cittadini saranno accolti al borgo da artisti di strada, dalle favole di Gianni Rodari lette in funicolare, dalle mostre d’arte, dai concerti tra le vie e sulla terrazza del Mosè. «Era nel DNA di Microcosmi andare a coinvolgere altri spazi. Speravo che succedesse da tempo – ha spiegato Vittorio Cosma, direttore artistico del festival -, e questa amministrazione l’ha capito. Ci avevano proposto di fare un’edizione “varesina” ai Giardini Estensi ma il Sacro Monte ci è sembrato il “microcosmo” ideale. La nostra forza è quella di coinvolgere le realtà del territorio, portando in scena i protagonisti già conosciuti nelle edizioni comeriesi con altre che “abitano” il borgo».

Ci sarà quindi la spaghettata di mezzanotte con Cortisonici e la proiezione di cortometraggi, il jazz swing manouche dei Four On Six, i laboratori creativi per bambini di Re Mida, la mostra Età di Lorenza Daverio, un duo d’arpe, le visite guidate alla Casa Museo Poliaghi, fino alla conclusione con i concerti alla terrazza del Mosè con Luca Stricagnoli, Renato Pozzetto e i Deproducers che porteranno in scena “Planetario”.

Vittorio Cosma, Gianni Maroccolo, Riccardo Sinigallia e Max Casacci, in compagnia di Fabio Peri, direttore scientifico del Planetario di Milano, portano in scena uno spettacolo che racconta le meraviglie del cosmo. Inoltre, non mancherà la possibilità di osservare le stelle con i telescopi del comeriese Antonio Paganoni. Tanti eventi per grandi e piccini e per vivere uno dei luoghi più affascinanti della città in tutta la sua bellezza.

«E’ una festa della collaborazione e siamo felici di questo. E’ una formula vincente che permette di portare cultura. Inoltre, in questi anni si è creato un bel gruppo di lavoro e io sono sempre felice di tornare a suonare nel mio paese e nella mia città». Saranno disponibili delle navette gratuite per arrivare al Sacro Monte.

Tutto il programma de “L’arte dell’incontro”, 2 settembre, al Sacro Monte

LOCATION CAMPONOVO

Ore 15.00 – 23.00

Mostra di arte contemporanea “Indagine sull’invisibile” a cura di Vera Portatadino e Yellow / Mostra fotografica di Andrea Plebani / Progetto Età a cura di Lorenza Daverio

Ore 19.00 – 20.00

Four On Six, Jazz Swing Manouche – con aperitivo su prenotazione

Ore 23.30 – 00.30

Proiezione di corti a cura di Cortisonici con spaghettata di mezzanotte offerta da Coop Lombardia, che per l’occasione fornirà i suoi prodotti d’eccellenza.

TERRAZZA / GIARDINO ADIACENTE LA STATUA DI MOSÈ

Ore 15.00 – 19.00

Laboratorio creativo per bambini The Best of Remida a cura di Altrementi ReMida

ore: 17:30

Alla scoperta del Magico Patch con Bambi Lazzati e Paolo Quattrin, Associazione Amici di Piero Chiara

PAOLO VI

ore 16.00 – 19.00

Fili d’Oro, duo di arpe (giovani talentuose arpiste tra gli 11 e i 13 anni)

SOMMARUGA – BIANCHI – CARDINALE FEDERICO – STATUA MOSÈ

Ore 16.00 – 20.00

Artisti di strada in collaborazione con l’Associazione Un Cuore con le Ali

CASA MUSEO POGLIAGHI

Visite guidate ogni ora nel costo del biglietto d’ingresso di 5 euro (alle ore 10.00/11.00/12.00 e nel pomeriggio 14.00/ 15.00/ 16.00)

Ore 17.00: Spettacolo di danza della scuola di danza di Silvana Bazzi

FUNICOLARE

Ore 18.00 – 20.00

@arrivo funicolare: Sara Chessa, arpa

ore 18.30 – 19.30

@dentro funicolare: letture di “Favole al telefono” di G. Rodari a cura di Giovanni Battezzato

TERRAZZA MUSEO BAROFFIO

Visite guidate al Museo Baroffio e alla Cripta del Santuario ogni ora nel costo del biglietto di 5 euro (10.00, 11.00, 12.00 – 14.00, 15.00, 16.00, 17.00)

Ore 18.00 – 19.00

Concerto del “Duo d’Archi” Caterina Cantoni e Chiara Bottelli

TERRAZZA DEL MOSÈ

Ore: 20.00

Luca Stricagnoli – virtuosismi su chitarre acustiche

Ore: 21.00

Renato Pozzetto – le canzoni, il cinema, il cabaret. Pozzetto con la sua band porterà uno spettacolo antologico summa di canzoni, poesia, cinema e comicità della grande carriera dell’attore di Gemonio che ha contribuito a dare lustro alla città di Varese e a tutta la Provincia.

Ore: 22.15

Concerto: Deproducers

Vittorio Cosma-Riccardo Sinigallia-Gianni Maroccolo-Max Casacci – “Planetario” – Musica per conferenze spaziali. Con l’astrofisico Fabio Peri. Quattro eccellenze del panorama musicale italiano, Vittorio Cosma, Gianni Maroccolo, Riccardo Sinigallia e Max Casacci, in compagnia di Fabio Peri (direttore scientifico del Planetario di Milano) porteranno in scena uno spettacolo che racconta le meraviglie del cosmo e che mette i suoni e la musica al servizio della scienza.

Dalle ore 21.00: Osservazioni Astronomiche a cura di Antonio Paganoni

@MOSÈ

Per tutto il pomeriggio/sera stand di Cocktail a cura di Tennis bar Villa Toepliz e stand vinili a cura di Record Runners

INFO:

– Navette gratuite concesse da Autolinee Varesine con partenza dal Piazzale De Gasperi (Stadio) e arrivo a Piazzale Pogliaghi al Sacro Monte

– Orari da Varese: 16.00 – 18.00 – 20.00 // Orari da Sacro Monte : 19.00 – 22.00 – 24.00

– Costo apertivo 15€: per prenotazione contattare info@locationcamponovo.it o cell: 3472311152