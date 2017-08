Terremoto a Ischia, paura nell’isola piena di vacanzieri

Il nuovo album per tutto quello che ci serve

Una scossa di terremoto di 3.6 gradi della scala Richter ha colpito l’isola di Ischia nella serata di oggi, lunedì, causando qualche danno a Casamicciola e Lacco Ameno, due località a nord dell’isola a largo della costa napoletana Molte le persone che sono uscite in strada, qualche crollo si è verificato nei due centri più vicini all’epicentro. Per il momento non si segnalano feriti ma parte dell’ospedale è stato evacuato.

Tanto lo spavento per le migliaia di vacanzieri presenti sull’isola in questi giorni di agosto. Tra questi anche sei varesini che hanno raccontato cosa hanno sentito:”Eravamo a cena e abbiamo sentito un boato forte. È durato poco, circa 5 secondi ma lo abbiamo sentito distintamente. Subito dopo abbiamo sentito tante sirene che facevano la spola. Nel nostro albergo non ci sono feriti”.