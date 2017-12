Creare morbidi addobbi, la Giocomerenda natalizia è servita

Domenica 17 dicembre, dalle ore 15.30 alle ore 17.00, presso il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio (via Volta n. 6) si terrà una Giocomerenda dal titolo “Morbidi addobbi”. Il giorno di Natale si avvicina e non vogliamo farci cogliere impreparati.

L?appuntamento è al museo e, dopo aver scoperto i segreti del tessuto, si useranno stoffa e fantasia per creare magici addobbi per rendere unici i regali, oppure per decorare il presepe e l’albero di Natale. Al termine i bambini faranno merenda al museo.

Iniziativa rivolta alle famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni.

E’ richiesta la prenotazione, scrivendo a didattica.prenotazioni@comune.bustoarsizio.va.it entro il 14.12.2017, indicando nome ed età dei bambini partecipanti.

Verrà inviata conferma di iscrizione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni:

Didattica Museale e Territoriale

Città di Busto Arsizio

Tel: 0331-390242/349

Mail: didattica@comune.bustoarsizio.va.it

Pagina Facebook: Didattica Museale e Territoriale Città di Busto Arsizio