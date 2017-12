“Fidatevi”, il nuovo album di Ministri. Ecco le date del tour 2018

“Fidatevi”: non aggiungono altro i Ministri riguardo il loro 2018 se non questo appello, che sarà il titolo del nuovo album in uscita a marzo per Woodworm e del nuovo Tour in partenza il 5 aprile da Bologna, organizzato da Magellano Concerti.

Da oggi sono aperte le prevendite per le prime date che la formazione milanese terrà nel 2018:

FIDATEVI!

05/04/2018 – BOLOGNA – ESTRAGON

06/04/2018 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

09/04/2018 – MILANO – ALCATRAZ

12/04/2018 – TRENTO – SANBA’POLIS

14/04/2018 – ROMA – ATLANTICO LIVE

19/04/2018 – VENARIA REALE (TO) – TEATRO DELLA CONCORDIA

20/04/2018 – NONANTOLA (MO) – VOX CLUB§

24/04/2018 – FIRENZE – OBIHALL

27/04/2018 – MOLFETTA (BA) – EREMO CLUB

28/04/2018 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

30/04/2018 – PERUGIA – AFTERLIFE LIVE CLUB

PREZZO DEL BIGLIETTO POSTO UNICO IN PIEDI: € 17,40 + diritti di Prevendita su www.ticketone.it – € 20 al botteghino