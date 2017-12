Musical, risate e thriller per il cinema di fine anno

Il giorno di Natale è uscito al cinema il musical The Greatest Showman, con Hugh Jackman nei panni dell’imprenditore ed illusionista P.T. Barnum.

Le sue idee lungimiranti e ambiziose portano Barnum a realizzare uno spettacolo mai visto prima: un circo a tre piste per un totale di 20.000 posti per gli spettatori.

Entrato in società con Philip (interpretato da Zac Efron), il protagonista popola il suo circo di numeri inediti e diventa il più potente nel settore, finché, come anche il giovane socio, si innamorera’ di una delle sue artiste…

Come un gatto in tangenziale, nelle sale dal 28 dicembre, riunisce la coppia formata da Paola Cortellesi e Antonio Albanese e promette grandi risate per tutta la famiglia. Giovanni e Monica appartengono a due realtà molto diverse: intellettuale e impegnato il primo, pragmatica cassiera di supermercato la seconda.

Quando i rispettivi figli decidono di fidanzarsi, i due vengono a contatto e si trovano loro malgrado a collaborare con l’obiettivo comune di ostacolare la storia d’amore fra i due ragazzi. Una volta costretti ad immergersi l’uno nel mondo dell’altra, però, Giovanni e Monica capiranno che qualcosa è cambiato e che forse dovrebbero provare a farsi coinvolgere in una relazione che ha meno probabilità di durare di un povero gatto in tangenziale!

Napoli velata, la nuova opera di Ferzan Ozpetek, arriva sul grande schermo giovedì 28 dicembre. Girato nel capoluogo partenopeo in sette settimane, il film racconta la storia di Adriana (Giovanna Mezzogiorno), la cui vita viene sconvolta da un misterioso e violento delitto.