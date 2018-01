Il Bovaro del bernese è una delle razze canine più belle al mondo. Le sfumature di colore del mantello del bernese sono uniche e lo rendono molto amato.

E’ dotato di un’indole che ha tanto da offrire alla vita in famiglia grazie alla sua grande dolcezza.

Questa razza appartiene al gruppo dei cani da lavoro, sebbene non si tratti di un cane estremamente attivo, necessita di esercizio fisico per mantenerlo felice, sano e in forma.

Il bovaro del Bernese è una razza molto antica, non si sa molto sulla sua origine. Si possono avanzare solo ipotesi relative a differenti periodi storici.

Tuttavia sappiamo molto sulla razza che si è evoluta ad oggi e su come prenderci cura del cucciolo in modo che possa vivere a lungo una vita sana.

Ecco una serie di consigli su come prendersi cura del tuo cucciolo.

Arrivo del cucciolo a casa

All’arrivo a casa il tuo cucciolo sarà curioso di scoprire il nuovo mondo con grande eccitazione.

Ricordiamo che per il cucciolo si tratta di un evento di forte impatto: si trova assieme ad estranei, in un nuovo ambiente senza la compagnia rassicurante di mamma e fratelli.

E’ importante quindi limitare elementi di stress all’arrivo in casa del cucciolo, evitando eccessive attenzioni, schiamazzi e facendolo sentire a suo agio, lasciandolo curiosare liberamente alla scoperta del nuovo ambiente. Il momento del primo approccio e della scoperta della nuova casa è estremamente importante.

Controllare bene la casa e nascondere oggetti che potrebbe danneggiare.

Allontanare eventuali prodotti chimici portandoli in un’area inaccessibile e sicura, staccare elettrodomestici che possono risultare pericolosi, comportarsi come normalmente si farebbe con un bambino piccolo.

Vorrà annusare ogni centimetro della sua nuova casa ed entrare in ogni stanza ma, per una corretta convivenza è bene imporre fin da subito delle regole e mettere delle limitazioni alla sua voglia di esplorare.

Inizia presto l’educazione al guinzaglio

La formazione è un elemento essenziale per allevare un Bovaro del Bernese.

Questa è una razza di grandi dimensioni e tende a voler tirare piuttosto che seguire o camminare lungo il lato, è bene quindi iniziare l’addestramento al guinzaglio il più presto possibile.

Sono di natura molto addestrabile e impareranno a camminare con te come compagno, con te come capo branco, ma più a lungo aspetti più sarà difficoltoso rompere la loro cattiva abitudine.

Socializzare con il tuo cucciolo

Socializzare è fondamentale per qualsiasi cane, per abituarlo a stare in tutti i tipi di ambienti e assieme ai gruppi più eterogenei di persone, dai bambini agli anziani.

Aiuta anche a farli abituare a essere ubbidienti, trovarsi nell’ufficio di un veterinario, stare in macchina, portarlo in giro con altri animali domestici e sviluppare le giuste abilità sociali con altri animali.

Cominciare a fare socializzare il tuo cucciolo quanto prima rende più facile l’apprendimento e lo aiuterà a crescere più facilmente come cane adulto ben educato.

Controlli veterinari

Una volta scelto un veterinario, assicurati di contattarlo e fissa un appuntamento per ottenere un check-up e scoprire il programma di vaccinazione dei cuccioli.

Essenziale per mantenere sano il tuo cucciolo è disporre di controlli veterinari di routine in fase di crescita, seguire l’ordine di vaccinazioni del cucciolo, seguire passo-passo la sua salute.

Esercizio fisico

Il tuo cucciolo sarà molto energico e avrà bisogno di un modo per sfogare tutta quell’energia. L’esercizio fisico è essenziale per mantenere il cucciolo felice e in salute e aiuterà a sviare la sua mente dal voler fare dei danni.

Un cortile recintato è il luogo ideale per la sua esuberanza, il tuo cucciolo apprezzerà.

Se hai un cortile recintato, assicurati che l’area sia sicura per giocare e divertirsi.

Assicurati che la recinzione sia robusta e che non possa fuggire dal cortile, tieni attrezzi o altri oggetti pericolosi con cui il tuo cucciolo può entrare in contatto fuori dalla sua portata.

Dieta e nutrizione

La dieta e la nutrizione sono parti importanti per mantenere il cucciolo di bovaro felice e sano. Iniziare una dieta nutriente fin dall’inizio è un modo per aiutare il tuo cucciolo a crescere come un cane adulto sano e forte.

Parla con il tuo allevatore dell’alimentazione più indicata al tuo cucciolo prima di portarlo a casa.

Se vuoi cambiare il tipo di cibo con una marca diversa o risolvere ogni dubbio parla con il tuo veterinario, per scoprire altre opzioni che soddisfino i requisiti nutrizionali del tuo cucciolo insieme ad altri suggerimenti sulla alimentazione per la sua crescita e maturazione.

Clicca qui, per maggiori informazioni sul Bovaro del Bernese.