I candidati del Movimento Cinque stelle per Camera e Senato

Il Movimento 5 stelle ha reso noti i nomi dei candidati per i collegi plurinominali per la Camera dei deputati e il Senato. Potete scaricare qui i candidati_movimento5stelle.

Galleria fotografica Candidati alle politiche per Movimento 5 stelle 4 di 8

Per la provincia di Varese la pattuglia dei quattro per la Camera è composta da Nicolò Invidia, che sarà il capolista, Alessandra Viola, Cosimo Petraroli e Valentina Licausi.

Al Senato capolista sarà Gianluigi Paragone, dietro di lui Paola Macchi, Stefano Bianco e Patrizia Lobi.

Alla Camera dei deputati

Nicolò Invidia ha 27 anni vive a Veddo, frazione di Maccagno con Pino e Veddasca. Ha studiato Global Governance and Development presso University of Groningen. Ex collaboratore al Parlamento Europeo ed esperto di Economia dello Sviluppo e 4° Rivoluzione Industriale.

Alessandra Viola, 40 anni, vive a Samarate. Laurea magistrale in Scienze Politiche conseguita nel 2003 presso l’Università degli Studi di Milano. Ha lavorato come Assistente Amministrativa nel settore consolare presso il Consolato Generale d’Italia a Barcellona in Spagna e attualmente lavora in uno Studio Legale a Milano. Si è avvicinata al M5S collaborando inizialmente con gli attivisti di Milano, in particolare con il GdL Eventi.

Cosimo Petraroli, 39 anni, vive a Varese. È il deputato uscente dall’attuale legislatura appena conclusa. Qui si trovano tutte le attività svolte in Parlamento.

Valentina Licausi, varesina, ha studiato al Politecnico di Milano.

Al Senato

Gianluigi Paragone,dopo le prime esperienze giornalistiche locali, è stato direttore dei quotidiani La Padania e Libero. Nel 2009 il grande salto diventando prima vicedirettore di Rai 1 e poi Rai 2 dove conduceva la trasmissione Malpensa Italia. Nelle stagioni dal 2010 al 2013, sempre per Rai 2 ha condotto L’ultima parola. Poi lascia la tv di stato per passare a La7 dove, fino all’arrivo del nuovo direttore Andrea Salerno nella primavera del 2017, conduce La gabbia. Durante tutto questo periodo ha avuto anche delle collaborazione in diverse trasmissioni radiofoniche. Nel settembre scorso è stato il conduttore della tre giorni di kermesse del Movimento cinque stelle a Rimini.

Paola Macchi, consigliera regionale in Lombardia. Architetto specializzata in feng shui. Laureata al Politecnico di Milano e iscritta all’albo. Lavori svolti: libera professionista sia come architetto sia come textile designer, docenze con Scuola Impresa, Enaip e COT, consulente per varie aziende e per COT.

Passioni: i suoi figli; lo sport, soprattutto il karate; il volontariato; il Mensa, la mia “casa” intellettuale; il ballo latino. Sogni e speranze: portare un pizzico di armonia dove il destino la porta, contagiare con la positività i disillusi e i demotivati.

Stefano Bianco, napoletano di origine, vive a Besozzo.

Patrizia Lobi, 55 anni, vive a Busto Arsizio. Sposata con Alberto Lucchese, candidato alle regionali.