Convalidato l’arresto per l’uomo che ha investito il vicino a Varese

Il giudice per l’udienza preliminare di Varese Luciano Luccarelli ha convalidato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 29, l’arresto dell’uomo che secondo l’accusa avrebbe tentato di uccidere un condomino suo vicino di casa in un alloggio popolare di vicolo Mera, a Varese, investendolo con l’auto. Il giudice si è riservato circa la misura cautelare da applicare: l’uomo per il momento rimane in carcere.

Il difensore ha chiesto l’attenuazione della misura della custodia cautelare in carcere anche alla luce delle condizioni familiari dell’uomo, padre di numerosi figli. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di lunedì quando una chiamata di Soccorso fece intervenire volanti e ambulanze nel centralissimo quartiere di Bosto, non distante dall’Università che in via Ravasi ha il suo rettorato. Secondo una prima ricostruzione l’indagato avrebbe investito più volte con un furgone la vittima, 35 anni, per poi aggredirlo. La Polizia, in serata, ha poi proceduto all’arresto. Sul fatto indaga il pubblico ministero Lorenzo Dalla Palma; l’accusa è di tentato omicidio.