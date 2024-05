Per la lite di Varese in via Mera c’è un arresto per tentato omicidio

È stato arrestato nella serata di lunedì con l’accusa di tentato omicidio un uomo attorno ai cinquant’anni di Varese che avrebbe cercato nel pomeriggio di lunedì di investire l’uomo rimasto ferito nella lite di Bosto .

Le Volanti della polizia di Stato erano state chiamate nel primo pomeriggio in via Mera, luogo di residenza della persona rimasta ferita e portata in ospedale in codice giallo: si tratta di un trentacinquenne noto alle forze dell’ordine, che probabilmente per un diverbio con un’altra persona, l’arrestato, è rimasto ferita. Inizialmente le primissime risultanze di quanto avvenuto avevano fatto propendere gli investigatori per una lite sfociata nella violenza, ma da successivi accertamenti effettuati dagli agenti delle volanti intervenuti sul posto, una rapida ed efficace investigazione ha consentito di ricostruire i fatti, che sono ancora in via di precisa definizione.

Da quanto si apprende sembra tuttavia che la persona arrestata abbia cercato di investire con la propria auto il trentacinquenne, che è stato poi soccorso dopo che è scattato l’allarme. Le volanti della polizia di Stato arrivate sul posto hanno cominciato immediatamente a sentire le persone informate sui fatti e ad eseguire i rilievi. E in serata è avvenuto l’arresto per tentato omicidio. Il veicolo attraverso il quale sarebbe stata portata a compimento l’azione è stato posto dalla magistratura sotto sequestro.