“Sole d’Oro 2025”: nuova edizione del premio che racconta il volontariato

Ci sono persone e singole realtà che giorno dopo giorno tengono insieme le comunità, costruiscono legami e fanno da collante in un mondo che troppo spesso si frantuma.

Ed è proprio a loro che è dedicato il Premio Sole d’Oro 2025, promosso da CSV Insubria per le province di Como e Varese.

Da più di vent’anni l’iniziativa è diventata non solo un riconoscimento ma anche un gesto collettivo di gratitudine, un faro acceso su chi sceglie il dono come stile di vita e su chi usa la propria voce per dare voce agli altri.

Una nuova visione del volontariato: coraggio, sogni, reciprocità e creatività

In un tempo segnato da crisi ambientali, disuguaglianze e fragilità sociali, il volontariato si conferma una risposta viva e generativa. Il Sole d’Oro 2025 si inserisce in questo orizzonte con una nuova ispirazione: non più solo partecipazione ma reciprocità, non semplici valori, ma sogni, non prestazioni, ma creatività, non funzioni ma coraggio.

Il Premio, giunto alla sua ventunesima edizione, è articolato in tre sezioni: Sole d’Oro Volontari, dedicato a chi con continuità e passione è attivo nelle organizzazioni del territorio, Sole d’Oro Giovani per ragazze e ragazzi tra i 16 e i 30 anni che si distinguono per entusiasmo, spirito civico e voglia di mettersi in gioco e Sole d’Oro Associazioni per i gruppi e le realtà collettive impegnati nella promozione dei diritti e della cittadinanza attiva.

Per l’edizione 2025, il premio sarà destinato alle associazioni o gruppi informali (una per la provincia di Como e una per la Provincia di Varese) non necessariamente iscritti al RUNTS attivamente impegnati nella promozione e tutela dei diritti, nelle loro varie declinazioni. Questa sezione vuole premiare l’azione collettiva, come strumento di trasformazione concreta del territorio, in linea con i principi dell’articolo 2 del Codice del Terzo Settore.

Come candidarsi

Tutte le organizzazioni del Terzo Settore – anche non iscritte al RUNTS – possono inviare le proprie segnalazioni entro mercoledì 15 ottobre tramite l’apposito modulo online.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 6 dicembre al Salone Estense di Varese.

Per maggiori informazioni scrivere a e.pugina@csvlombardia.it



CSV Insubria

Centro di Servizio per il Volontariato – Sede Territoriale di Varese

Via L. Brambilla, 15 – Varese

Tel: 0332 237757

Mail: e.pugina@csvlombardia.it