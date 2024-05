Il “ciclista della memoria” torna a casa: Giovanni Bloisi accolto a Varano Borghi

Il “ciclista della memoria”, Giovanni Bloisi, torna a casa: dopo tre settimane di viaggio sulle tracce dell’unità europea, è stato accolto a Varano Borghi da una vera festa, nel giardino di Villa Borghi.

Atteso dal nipotino, Bloisi è stato accolto dagli applausi, insieme a lui il compagno di viaggio Marco Bertola, presidente dell’Anpi di Gaggiano che ha condiviso tre settimane di questo maggio segnato da piogge torrenziali, dal Centro al Nord Italia (video di Luca Ventrice).

Nel corso del momento d’intervento ufficiale Bloisi e i suoi sostenitori hanno ricordato i valori-guida del viaggio di quest’anno, quelli dell‘Unione Europea: pace, solidarietà, giustizia, diritti. Valori condivisi anche da realtà diverse che hanno affiancato Bloisi e Bertola.

Così a Varano ad accoglierlo c’era anche la presidente provinciale Anpi Ester De Tomasi, ma solo poche ore prima — nella tappa intermedia a Gallarate – Bloisi e Bertola sono stati abbracciati dagli europeisti del Movimento Federalista Europeo, in particolare Antonio Longo che lo ha sostenuto e incontrato anche in altre tappe,

Il viaggio però non è finito: dopo una notte a casa, Bloisi e Bertola ripartiranno ora per Lecco, poi per Sondrio fino al gran finale al Mortirolo, mitico passo alpino tra Valtellina e Bresciano. Un gran traguardo dal punto di vista ciclistico, ma anche termine simbolico, fino alla panchina dedicata a David Sassoli, in un luogo simbolo della Resistenza al nazifascismo.