Arriva l’ordinanza: tutti i particolari sui nuovi parcheggi in arrivo davanti all’ospedale di Varese

Con l’ordinanza emessa il 19 luglio scorso dal Comandante della Polizia Locale di Varese, un nuovo passo per l’apertura della nuova strada nei pressi dell’ospedale di Circolo, e soprattutto dei nuovi parcheggi comunali previsti, è stata fatta.

La misura – relativa alla “Nuova strada di collegamento tra via Guicciardini e via Gozzi” visto che la via non ha ancora un nome ufficiale – è stata presa a completamento delle opere edilizie e per garantire la sicurezza della mobilità, in conformità alle norme del Codice della Strada, e prevede innanzitutto una serie di prescrizioni legate strettamente alla viabilità, come l’installazione di segnali di stop all’intersezione della nuova strada con via Guicciardini e via Gozzi, nonché nelle aree di sosta adiacenti agli ingressi delle palazzine. Inoltre, sono previsti attraversamenti pedonali in prossimità delle intersezioni con via Guicciardini e via Gozzi e nelle aree di sosta.

Inoltre, verrà imposto un limite massimo di velocità di 30 km/h lungo tutta la nuova strada di collegamento. Inoltre, sarà istituito un divieto di fermata lungo il lato adiacente alle aree di parcheggio vicine agli ingressi delle palazzine.

LE AREE DI SOSTA: COME FUNZIONERANNO

Quello però che tutti stanno attendendo sono le nuove aree di sosta, che saranno a pagamento dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, con una tariffa unica di 2 euro al giorno. Saranno disponibili 148 posti auto, di cui 24 lungo il lato est della nuova strada e 124 nelle aree di sosta adiacenti alle palazzine. Verranno inoltre realizzati tre stalli di sosta riservati a veicoli al servizio di persone disabili, a margine dei raccordi a raso collegati ai marciapiedi e vicino agli ingressi delle palazzine.

L’installazione della nuova segnaletica, sia verticale che orizzontale, sarà effettuata dall’impresa incaricata dei lavori, dopodichè gli utenti della strada dovranno rispettare le nuove disposizioni e utilizzare i parcometri che verranno installati nelle aree di sosta a pagamento.