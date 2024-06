Posti auto all’ospedale di Varese: i sindacati chiedono i tempi del futuro parcheggio di via Guicciardini

Sono state 700 (e non 150 come riportato dal consigliere comunale Longhini) le firme raccolta dai sindacati Cgil. Cisl e Uil sui parcheggi dell’ospedale di Varese. Il tema è stato sollevato anche nel corso dell’ultimo consiglio comunale.

I sindacati chiedono all’asse Sette Laghi di sospendere il pagamento dell’abbonamento mensile ai dipendenti che pagano per avere un posteggio nell’area del monoblocco. « A causa dei cantieri esistenti – spiegavano i sindacati – i lavoratori non riescono a trovare il posto per ‘auto e sonocostretti a raggiungere l’ospedale con largo anticipo rispetto al proprio orario di lavoro proprio per le difficoltà a lasciare la vettura, nonostante l’abbonamento».

L’azienda ospedaliera e il Comune di Varese hanno trovato la soluzione: i dipendenti abbonati potranno parcheggiare nei tre piani interrati del monoblocco che diventerà ad uso esclusivo mentre per gli utenti e i visitato rimarrà solo il piano a raso dello stesso parcheggio e l’area che si sta ultimando in via Guicciardini davanti alla nuova struttura socio sanitaria.

Al momento, però, sembra che tempi precisi non ci siano: il multipiano diventerà riservato quando sarà pronta la nuova area da 100 posti a pagamento.

Nell’ultima riunione sindacale il direttore amministrativo della Sette Laghi ha comunicato ai sindacati che da Palazzo Estense non giunge alcun segnale circa i tempi di conclusione dell’area nuova: «Il direttore ha parlato di “non risposte” da parte di Galimberti» ha dichiarato il delegato sindacale UIL Antonio Negro. Per il personale il tema del posto auto è particolarmente critico e i sindacati premono per avere notizie certe.

Il tema dei posteggi riguarda anche l’ospedale Del Ponte: « Ci stiamo confrontando per mettere a punto iniziative di sensibilizzazione iniziazione anche in quell’area particolarmente critica»