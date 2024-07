Aperto il nuovo parcheggio di via Guicciardini, quasi 150 posti in più per gli utenti dell’ospedale di Circolo a Varese

Era attesissimo ormai da settimane, e ancor più da quando il piano aperto del parcheggio multipiano dell’ospedale di Circolo è stato riservato ai dipendenti, cosa che ha creato scompiglio tra gli utenti.

Il nuovo parcheggio di via Guicciardini, a pochi metri dall’ospedale di Circolo, è stato aperto oggi, 31 luglio 2024: come abbiamo anticipato qualche giorno fa, si tratta di quasi 150 posti auto a disposizione degli utenti e dei pazienti della struttura sanitaria.

La nuova area per la sosta realizzata a pochi passi dall’ingresso dell’ospedale fornirà una opportunità in più di parcheggio a chi si reca al Circolo, con una tariffa per gli utenti che sarà di due euro al giorno. La nuova struttura di sosta nasce “a margine” della riqualificazione dell’area dove prima esisteva la tipografia Mori, e dove è in via di completamento una RSA.

Più precisamente, le nuove aree di sosta saranno a pagamento dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, con una tariffa unica di 2 euro al giorno. Saranno disponibili in tutto 148 posti auto, di cui 24 lungo il lato est della nuova strada e 124 nelle aree di sosta adiacenti alle palazzine.

Con la nascita del nuovo parcheggio, è nata anche una nuova strada a Varese: alle 9 infatti gli operai hanno aperto anche le transenne della via che sarà una nuova congiunzione tra la via Guicciardini e via Gozzi, nella zona di viale Borri. Anche la realizzazione questa strada era inserita come richiesta dell’amministrazione per la riqualificazione dell’area. «La rigenerazione della ex Mori è stato un passaggio molto importante per l’intera città – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – chi vive o frequenta la zona sa che parliamo di una operazione di riqualificazione e bonifica non di meno di quella che si sta portando avanti a Masnago. Grazie a questo intervento oggi abbiamo aperto un nuovo grande parcheggio di circa 150 posti auto dedicato agli utenti dell’ospedale che da questa mattina avranno molti più parcheggi a disposizione. Una grande opportunità dunque che si unisce ad una generale miglioria per il comparto».