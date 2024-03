In via Guicciardini a Varese è quasi pronta una nuova struttura socio sanitaria

È ormai al tetto la struttura in costruzione in via Guicciardini a Varese, di fianco al monoblocco del Circolo.

Il cantiere, partito due anni fa, ha prima abbattuto lo stabile dove c’era la Tipografica Mori, per poi realizzare una doppia palazzina che ospiterà servizi socio sanitari.

Una volta ultimati i lavori edili, dovrebbero essere aperte due RSA ciascuna con tre nuclei, una comunità psichiatrica e a una destinata ad accogliere i minori.

Secondo le informazioni raccolte, a gestire le struttura sarà la cooperativa Codess Sociale, che ha sede a Padova con attività in 11 diverse regioni italiane. Ha una storia di oltre 40 anni con servizi dalla prima infanzia alla terza età :

Codess Sociale si propone, con scopo mutualistico e senza fine di lucro, di promuovere servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi per la persona!.

Il numero delle persone assistite globalmente sono oltre 9000, di cui quasi un terzo nella terza età ( 2737), 1638 nell’infanzia e 67 adolescenti. Sono 266 gli assistiti con servizi di tipo psichiatrico e 654 per la disabilità.

Abbiamo contattato più volte la Cooperativa Codess per avere conferma dei tempi e dell’offerta residenziale che sarà attivata, ma non abbiamo ottenuto risposta.