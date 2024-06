Da metà luglio il multipiano dell’ospedale di Varese sarà riservato ai dipendenti

Arriva a stretto giro la risposta alla richiesta dei sindacati sul piano parcheggi dell’ospedale di Varese. L’Asst Sette Laghi annuncia per metà luglio, indicativamente il 15 ma la certezza si avrà solo più avanti, la destinazione esclusiva del parcheggio multipiano di via Guicciardini, di fianco al monoblocco, per i dipendenti con abbonamento.

Sono in corso e si concluderanno a metà del mese prossimo, gli interventi necessari a riservare all’utilizzo esclusivo dei 151 posti auto al piano 1 del parcheggio multipiano di via Guicciardini ( gli altri due sono già riservati)

Per utenti e parenti che devono recarsi al Circolo ci sarà a disposizione la nuova area realizzata in via Guicciardini oltre la nuova struttura sociosanitaria, un’area di circa 100 posti a pagamento di competenze comunale: « «Sono in corso gli ultimi necessari passaggi tecnici e tra poco la zona potrà beneficiare di nuovi parcheggi destinati all’utenza dell’Ospedale grazie all’intervento dell’amministrazione – dice il Sindaco Davide Galimberti – Come abbiamo comunicato anche all’Ospedale, al momento sono in corso le ultime attività di collaudo e gli ultimi lavori, quindi molto presto la struttura potrà aprire”.