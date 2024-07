Parcheggi all’ospedale di Circolo a Varese: cosa sta succedendo davvero

Il parcheggio multipiano all’ospedale di Circolo Varese continua a fare discutere. Ma se fino a qualche giorno fa erano i dipendenti a lamentarsi – per il fatto che pur pagando un abbonamento, spesso non riuscivano a parcheggiare nelle aree a loro destinate – ora che una soluzione per i dipendenti pare essere stata trovata, sono gli utenti a ritrovarsi in difficoltà a scrivere a Varesenews.

«Mi sono recato all’Ospedale di Circolo di Varese per un esame – spiega infatti un nostro lettore, che ci ha inviato questo messaggio dopo la sua esperzia di poche ore fa – I parcheggi al mattino sono particolarmente esauriti, sia dentro l’ospedale stesso a causa dei cantieri, che nel parcheggio sotterraneo a fianco del Pronto Soccorso. Con mia grande sorpresa il parcheggio al piano superiore e’ ora riservato ai soli dipendenti: giorni fa era già stato segnalato questo cambiamento ma era stato confermato che in sostituzione avrebbero reso disponibile un parcheggio di circa 100 posti auto in una struttura appena terminata, a poca distanza. Questa mattina però anche questo nuovo parcheggio era transennato e quindi non accessibile».

IL PARCHEGGIO “A RASO” SI STA TRASFORMANDO IN PARCHEGGIO PER I DIPENDENTI, MA PER ORA POSSONO ENTRARE TUTTI

In realtà, le cose non stanno esattamente così: un nostro sopralluogo effettuato mercoledì mattina, 18 luglio, ha evidenziato che al piano “1”, cioè quello raso terra e non coperto, quello che si vuole destinare ai dipendenti, non è ancora segnalato che possono entrare solo i lavoratori dell’ospedale. Di più, nella mattina del 18, le sbarre erano addirittura fuori servizio, ed era quindi possibile entrare senza formalità. E infatti pur essendo mattina di code non ce n’erano. Ma era solo un caso?

Abbiamo provato a chiederlo in ASST Sette Laghi, che ci ha confermato come «Da lunedì abbiamo cominciato a dare a disposizione quel piano ai dipendenti, ma non essendo ancora alto il numero di quelli che hanno richiesto l’abbonamento e non essendo ancora disponibile il parcheggio del comune, l’abbiamo lasciato a fruibilità mista» possono entrarci perciò sia dipendenti che utenti, finchè non sarà scritto esplicitamente che quello è un parcheggio per soli dipendenti.

OLTRE CENTO POSTI GIA’ PRONTI, MANCANO SOLO POCHI DETTAGLI

Per gli utenti però, come i lettori di Varesenews già sanno, è in dirittura d’arrivo un parcheggio su strada di dimensioni piuttosto consistenti, certamente maggiori dell’attuale “piano 1” del multipiano di via Guicciardini, ed è quello che è stato realizzato per la adiacente RSA, in fase di inaugurazione.

I posti sono già delimitati con le strisce blu, li si possono già materialmente contare: in tutto sono due parcheggi su strada ma su due livelli diversi divisi da un muro di contenimento, e una fila di parcheggi a bordo marciapiede.

Abbiamo chiesto in comune riguardo l’apertura del parcheggio e la risposta è stata che mancano solo alcuni collaudi prima dell’apertura, che dovrebbe avvenire a giorni. Un ulteriore particolare però è ancora mancante oltre ai collaudi: si tratta delle colonnine AVT, necessarie per effettuare il pagamento del ticket.

UN PARCHEGGIO IN PIU’ PER GLI UTENTI, SPESSO SOTTOVALUTATO

Alla fine, il lettore: «Alla ricerca spasmodica di un parcheggio, presenti tutti i divieti di sosta, e con un orario prestabilito per la visita, ho dovuto parcheggiare al Tigros e con me altri utenti – ha spiegato – Parcheggio ovviamente anche questo strapieno».

In realtà, il “parcheggio di Tigros” non è esattamente il parcheggio del supermercato: è in realtà un piano sotto, è di un altro proprietario e fino a poche settimane fa era usatissimo dai dipendenti dell’ospedale che potevano utilizzarlo grazie a un abbonamento acquistabile a 15 euro al mese, l’esatta cifra che si paga con la convenzione con ASST Sette Laghi.

Ora però ha cambiato gestione, e ha alzato l’abbonamento a ben 90 euro al mese: per i vecchi abbonati nei primi mesi c’è uno sconto di 20 euro, ma si tratta comunque di un aumento enorme, che ha causato il fuggi fuggi dei lavoratori dell’ospedale e la richiesta di nuovi spazi in convenzione.

Va segnalato però che per l’utenza è un parcheggio di un certo interesse: chi non è abbonato continua a pagare un euro all’ora (come all’interno dell’ospedale, ndr) con un massimo di 5 euro al giorno (un solo euro in più che la tariffa all’interno dell’ospedale, ndr). Uno spazio quindi che gli utenti possono tenere in considerazione, in alternativa al parcheggio interno all’ospedale, al piano 0 del multpiano di via Guicciardini, e alle strisce blu.

Per chi deve portare persone con difficoltà di deambulazione, o anziani, va ricordato comunque che transitare nell’ospedale entrando da via Lazio è gratis per la prima mezz’ora: il sufficiente per entrare, fare scendere il parente o amico davanti all’edificio dove deve fare visita o esami, e uscire per cercare parcheggio altrove.