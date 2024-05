Parcheggi all’ospedale di Varese: il multipiano per i dipendenti, per gli utenti un’area pubblica di 100 posti

Il parcheggio multipiano accanto all’ospedale di Varese in via Guicciardini sarà riservato ai dipendenti dell’Asst Sette Laghi. Lo ha deciso l’azienda ospedaliera per rispondere al problema di posti auto.

Con l’apertura dei cantieri per la realizzazione di nuove palazzine all’interno del perimetro, gli spazi dove lasciare l’auto sono stati ridotti. Da qui la protesta, sostenuta dai sindacati confederali, per chiedere la sospensione del pagamento dell’abbonamento mensile di 15 euro dato che non si può garantire il servizio.

Parcheggio dipendenti

L’azienda ha deciso, quindi, di estendere l’area esclusiva per i dipendenti con abbonamento al piano 0 con ingresso da via Guicciardini. Tutti e tre i livelli, dunque, saranno a breve destinati esclusivamente agli abbonati dell’Asst.

Parcheggio utenti

Per gli utenti, che devono accedere al monoblocco, resta la possibilità di lasciare la vettura nell’ultimo piano, quello a raso del parcheggio, con accesso da piazzale Avis. In aggiunta c’è l’area con strisce blu di via Sebenico. Nel giro di qualche settimana sarà completato anche un ulteriore parcheggio di 100 posti da parte del Comune di Varese.

Si tratta di un’area, sempre in via Guicciardini, a pochi metri dall’ospedale di Circolo. Sono in corso le ultime operazioni di collaudo. Al termine di questa fase, diventeranno pienamente operativi i cambiamenti della distribuzione di posti tra dipendenti e fruitori dell’ospedale.

«La nuova struttura – spiega l’assessore Andrea Civati – intende rispondere al bisogno di parcheggio di chi si reca all’ospedale di Circolo. Con questi ulteriori 100 posti diamo una soluzione in più ai cittadini che hanno bisogno di usufruire dei servizi della struttura sanitaria».