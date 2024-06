I parcheggio dei dipendenti all’ospedale arriva in consiglio comunale

Il parcheggio dei dipendenti dell’ospedale di Circolo arriva in Consiglio comunale, con un’interrogazione del consigliere del Polo delle Libertà Simone Longhini, da lui presentata tra le dichiarazioni di apertura di seduta.

I dipendenti dell’Ospedale di Varese, che hanno acquistato un abbonamento mensile per parcheggiare nel parcheggio interno del monoblocco, lamentano infatti da tempo la difficoltà di trovare un posto auto in quel parcheggio, utilizzato anche dai visitatori, che si incolonnano per accedere alla struttura nonostante il parcheggio risulti spesso pieno.

«All’inizio di maggio, è stata anche indetta una raccolta firme che ha visto la partecipazione di quasi 150 persone: una raccolta firme che mi hanno consegnato – ha spiegato Simone Longhini – Per sollecitare un intervento delle istituzioni competenti».

Il problema riguarda quotidianamente la viabilità di via Guicciardini, piazzale Avis e via Gambara. «Questa criticità crea quotidianamente ingorghi e, nonostante le promesse e le rassicurazioni, ad oggi non è stata ancora trovata una soluzione al problema» ha sottolineato Longhini.

L’interrogazione chiede a Sindaco e Giunta, innanzitutto, se siano a conoscenza della situazione, e poi se e come intendano intervenire per reperire nuovi posti auto nelle vicinanze, destinati ai visitatori del nosocomio, permettendo così ai dipendenti di accedere più agevolmente ai piani a loro dedicati, e con quali tempistiche.

Il parcheggio, oggetto di protesta, è stato oggetto anche di altre proteste e di incontri tra Comune e ospedale: una soluzione pare essere stata evidenziata – concedere in via esclusiva il parcheggio multipiano ai dipendenti, e fornire un ulteriore parcheggio per i visitatori in via Guicciardini – ma non è stata ancora messa in pratica.