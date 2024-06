Asst Sette Laghi: “Da metà luglio la riorganizzazione dei parcheggi per l’Ospedale di Circolo”

Il tema parcheggi all’ospedale di Circolo di Varese è sempre discusso e nelle ultime settimane e anche il consiglio comunale ne ha parlato nell’ultima assemblea (leggi qui).

Asst Sette Laghi comunica che, sta portando avanti una riorganizzazione degli stalli nelle zone adiacenti la struttura sanitaria, sia relativamente ad aree di proprietà della Asst, sia nelle proprietà adiacenti.

«In particolare – si legge nella nota dell’Azienda -, per quanto riguarda le proprietà di Asst Sette Laghi, come annunciato a fine maggio, sono stati avviati e si concluderanno entro la metà di luglio gli interventi necessari a riservare all’utilizzo esclusivo dei dipendenti l’area da 151 posti auto al piano 1 del parcheggio multipiano di via Guicciardini. Dalla metà di luglio, quindi, indicativamente proprio da lunedì 15 luglio (data che sarà confermata con apposita comunicazione a tutti i dipendenti), i dipendenti dell’Ospedale di Circolo potranno parcheggiare, oltre che ai piani −1 e −2, già destinati al loro uso esclusivo dietro abbonamento mensile da 15 euro, anche nel piano 1 dello stesso parcheggio, sempre dietro sottoscrizione dell’abbonamento mensile. Parallelamente, per gli utenti, grazie all’ottima sinergia con il Comune di Varese, altri posti auto saranno messi a disposizione dei cittadini in aree attrezzate nelle vicinanze. È vicina l’apertura del nuovo parcheggio di 100 posti auto in via Guicciardini, di fianco all’Ospedale di Circolo».

«Sono in corso gli ultimi necessari passaggi tecnici e tra poco la zona potrà beneficiare di nuovi parcheggi destinati all’utenza dell’Ospedale grazie all’intervento dell’amministrazione – dice il Sindaco Davide Galimberti –. Come abbiamo comunicato anche all’Ospedale, al momento sono in corso le ultime attività di collaudo e gli ultimi lavori, quindi molto presto la struttura potrà aprire».