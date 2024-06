Nasce l’Ufficio di Prossimità di Varano Borghi

A Varano Borghi è stato inaugurato l’Ufficio di Prossimità: uno sportello che permetterà ai cittadini, soprattutto le persone che appartengono alle fasce più fragili, di svolgere una serie di pratiche legali in una struttura familiare, vicino casa e senza doversi recare in tribunale.

Nel dettaglio, il servizio darà la possibilità ai cittadini di Varano di inviare e ricevere documenti in materia di volontaria giurisdizione con il Tribunale di Varese attraverso un software realizzato dalla Regione Lombardia e Anci.

Tramite l’ufficio sarà quindi possibile inoltrare le pratiche per l’amministrazione di sostegno, richiedere un’autorizzazione ad un giudice tutelare, richiedere un’autorizzazione al rilascio di documenti validi per l’espatrio, richiedere la nomina di un curatore speciale, ricevere supporto per la compilazione della modulistica vigente presso gli Uffici giudiziari, avere supporto sugli istituti di protezione giuridica (tutele, tutele minori, amministrazioni di sostegno) e ottenere assistenza per altri servizi della volontaria.

Dal 3 luglio si potrà accedere all’ufficio su appuntamento ogni mercoledì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00 nella sede comunale di via S. Francesco 1 a Varano Borghi. Per informazioni e appuntamenti si può chiamare il numero 0332960119 int.4 (attivo il martedì dalle 12:30 alle 14:00), oppure scrivere una mail agli indirizzi demografico2@comune.varano-borghi.va.it o u.prossimita@comune.varano-borghi.va.it.

«Quando mi è stato proposto il progetto Ufficio di Prossimità dalle mie due dipendenti – racconta il sindaco di Varano Borghi Maurizio Volpi – ho avuto sinceramente una reazione di scetticismo. Mi sembrava un po’ tutto macchinoso e distante dal nostro territorio. Lo scetticismo è svanito non appena ho colto la potenzialità del progetto e l’opportunità di offrire ai cittadini varanesi un ulteriore servizio gratuito che li avvicina all’Istituzione Tribunale, semplificando l’accesso ai servizi della giustizia».

«La referente dell’ufficio anagrafe Cecco Stella coadiuvata dalla dr.ssa Conti assistente sociale – aggiunge Volpi – si sono impegnate in questo progetto, partecipando ad un corso di formazione intensivo che ha ampliato le loro competenze professionali e le ha strumentate ulteriormente per rispondere al bisogno dei cittadini. Saranno presenti due volte a settimana su appuntamento così da dedicare uno spazio ed un tempo specifico a questa nuova iniziativa che il Comune di Varano Borghi è orgoglioso di sostenere».

«Il progetto – sottolinea inoltre il vicesindaco Stefano Carolo – parte da una convenzione che questa amministrazione ha stipulato con la Regione Lombardia e con il Tribunale di Varese, attualmente è rivolta a favore dei cittadini varanese, ma si prefigge un obiettivo più ambizioso: ovvero ampliare il bacino di utenza allargandolo ai Comuni limitrofi, se interessati. Questo nell’ottica per il quale il progetto è nato, ovvero creare una rete di uffici di prossimità che collaborino con i Tribunali in un’ottica di collaborazione e snellimento delle procedure».