Ragazzino scompare a Villa Guardia

Un ragazzino di 13 anni Ion Timofti, per gli amici Giovanni, è scomparso questa mattina presto da casa sua a Villa Guardia (al momento della scomparsa non portava gli occhiali).

Lo scrive La Provincia di Como che riporta l’appello della madre:

Ion ha 13 anni, ne compirà 14 a marzo, è di origini moldave e frequenta la seconda media. La mamma Marianna andata in camera sua per svegliarlo, stamattina alle 7, non lo ha trovato nel letto.

«E’ uscito senza giaccone, né occhiali – dice la mamma – indossa scarpe da ginnastica grigie, pantaloni della tuta grigi e una felpa blu. Non ha portato con sé né soldi, né cellulare. Chi ha qualche notizia per favore ci faccia sapere qualcosa». Sono stati allertati i Carabinieri di Lurate che sono già in azione, così come i vicini di casa e alcuni genitori del paese.

Qui l’articolo originale de La Provincia di Como.