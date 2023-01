La guardia di finanza di Como scopre 16 lavoratori in nero

La Guardia di Finanza di Como, nei giorni scorsi, ha scoperto 16 lavoratori impiegati in “nero”. In particolare, i Finanzieri del Gruppo Como hanno sottoposto a controllo alcune attività di commercio ambulante e di ristorazione.

Nel corso dei controlli, presso quattro ambulanti che esercitavano la loro attività tra i comuni di Como e Cernobbio sono stati individuati 7 lavoratori in “nero” di nazionalità italiana, mentre altri 7 lavoratori in “nero” (5 italiani e 2 egiziani) sono stati scoperti in ulteriori tre ispezioni svolte in attività di ristorazione.

I controlli sono continuati, in sinergia con i militari della Compagnia di Olgiate Comasco, anche nel resto della

provincia: in particolare, nei comuni di Olgiate Comasco e Villa Guardia, in un salone di bellezza e in un’attività di ristorazione, è stato rilevato e sanzionato rispettivamente l’impiego in “nero” di una lavoratrice di nazionalità cinese e di una lavoratrice di nazionalità italiana.

Per tutti gli esercizi commerciali è stato richiesto, al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como, un

provvedimento di sospensione dell’attività poiché è stato riscontrato che più del 10 per cento dei lavoratori

presenti sul luogo di lavoro risultava occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva

comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro: provvedimento che sarà revocato solo quando il datore di lavoro avrà provveduto a sanare la posizione dei lavoratori.