Davide Van De Sfroos e il Folkedelic Tour: ecco le date estive 2026

Si arricchisce di nuovi appuntamenti il calendario estivo di Davide Van De Sfroos. Il cantautore comasco ha annunciato tre nuove date del suo Folkedelic Tour: il 16 luglio all’Alpàa Festival di Varallo (Vercelli), il 19 luglio al Lagorai D’InCanto di Castel Ivano, in località Monte Lefre (Trento), e il 1° agosto al Raiffeisen Alpine Lounge di San Bernardino, in Svizzera.

I nuovi concerti si aggiungono agli appuntamenti già programmati a Bergamo il 27 giugno e a Bormio il 4 luglio, accompagnando il percorso che porterà all’atteso concerto del 12 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio, negli spazi di Villa Erba.

Per Van De Sfroos quella di Cernobbio rappresenta una tappa particolarmente significativa. Il legame tra l’artista e il festival affonda infatti le radici nelle prime edizioni della manifestazione e si è consolidato nel tempo, rendendo questo appuntamento uno dei momenti più attesi della sua attività dal vivo.

Con il Folkedelic Tour, il musicista lariano apre un nuovo capitolo del proprio percorso artistico, proseguendo il dialogo tra le radici folk che da sempre caratterizzano la sua produzione e nuove sonorità. Lo spettacolo porta sul palco atmosfere evocative, racconti e personaggi che popolano il suo immaginario musicale e arriva dopo il successo della recente tournée teatrale con la Folkestra, che ha registrato numerosi sold out nei teatri del Nord Italia.

Le date del Folkedelic Tour

27 giugno – Bergamo, Lazzaretto

4 luglio – Bormio, Pentagono

12 luglio – Cernobbio (Como), Lake Sound Park – Ex Galoppatoio di Villa Erba

16 luglio – Varallo (Vercelli), Alpàa Festival

19 luglio – Castel Ivano, località Monte Lefre (Trento), Lagorai D’InCanto

1 agosto – San Bernardino (Svizzera), Raiffeisen Alpine Lounge

Considerato il più importante esponente del nuovo folk rock italiano, Davide Van De Sfroos – all’anagrafe Davide Bernasconi – ha costruito una carriera lunga oltre vent’anni, caratterizzata da concerti molto partecipati e da una produzione musicale capace di unire tradizione popolare, suggestioni celtiche, country, reggae e rock.

Elemento distintivo della sua poetica è l’utilizzo del dialetto della Tremezzina, territorio del Lago di Como che fa da sfondo a molte delle storie e dei personaggi raccontati nelle sue canzoni. Dopo gli esordi con i De Sfroos e l’album “Manicomi” del 1995, ha pubblicato numerosi lavori da solista, tra cui “Brèva & Tivàn”, “…e semm partii”, “Akuaduulza”, “Pica!” e “Yanez”, quest’ultimo accompagnato dalla partecipazione al Festival di Sanremo del 2011.

L’ultima pubblicazione discografica è “Van De Best”, raccolta realizzata per celebrare i 25 anni di carriera solista. Il progetto contiene 49 brani pubblicati tra il 1999 e il 2015 e reincisi per essere nuovamente disponibili al pubblico.

Informazioni e biglietti sono disponibili sui siti ufficiali davidevandesfroos.it e ticketone.it.