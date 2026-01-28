Nasce a Cernobbio il circolo “Arci Nexus APS“: gaming e giochi da tavolo

Dall’idea di un gruppo di amici uniti per passione e per anagrafica, nasce un nuovo circolo che promuove il gaming in tutte le sue forme come era all’alba della nascita della cultura nerd: favorire il ritrovo di appassionati e la condivisione di giochi.

Non solo una ludoteca, quindi: il progetto, che vede l’appoggio del Comune di Cernobbio che fornirà una sede alle attività associative in alcune sale pubbliche, si propone di colmare un vuoto di spazi che in provincia di Como non si trovano più, se non in maniera commerciale. Ognuna delle persone coinvolte nel progetto ha un suo ambito specifico di interesse: dall’hardware per PC alle console, dai giochi di carte collezionabili a quelle con le miniature, tutti uniti però dalla volontà di voler creare qualcosa alla portata di tutti.

La prima serata di inaugurazione, che si terrà sabato 7 febbraio 2026 dalle 18.30, sarà ospitata nella Sala Polifunzionale della scuola media di Cernobbio e vedrà diverse postazioni retro-gaming e giochi da tavolo, con il gruppo che ha formato il circolo che condurrà chi vorrà farsi stregare fra dadi e vecchi joypad.

Il circolo prenderà il via con diverse attività per gli associati a partire da febbraio, con un lunedì sera al mese di apertura, offrendo a chi cerca spazi per giocare uno luogo tranquillo e aperto dove poter esprimere la propria passione e conoscere anche altri appassionati. Il calendario verrà presentato in anteprima proprio all’inaugurazione, dove sarà anche possibile fare domanda di iscrizione all’associazione.

Vi aspettiamo! [Andrea, Christian, Simone, Marco, Christian, Enrico, André, Simone, Dario, Arci Nexus APS]