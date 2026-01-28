Nasce a Cernobbio il circolo “Arci Nexus APS“: gaming e giochi da tavolo
inaugurazione il 7 febbraio dalle 18.30 nella Sala Polifunzionale della scuola media della località sul lago di Como
Dall’idea di un gruppo di amici uniti per passione e per anagrafica, nasce un nuovo circolo che promuove il gaming in tutte le sue forme come era all’alba della nascita della cultura nerd: favorire il ritrovo di appassionati e la condivisione di giochi.
Non solo una ludoteca, quindi: il progetto, che vede l’appoggio del Comune di Cernobbio che fornirà una sede alle attività associative in alcune sale pubbliche, si propone di colmare un vuoto di spazi che in provincia di Como non si trovano più, se non in maniera commerciale. Ognuna delle persone coinvolte nel progetto ha un suo ambito specifico di interesse: dall’hardware per PC alle console, dai giochi di carte collezionabili a quelle con le miniature, tutti uniti però dalla volontà di voler creare qualcosa alla portata di tutti.
La prima serata di inaugurazione, che si terrà sabato 7 febbraio 2026 dalle 18.30, sarà ospitata nella Sala Polifunzionale della scuola media di Cernobbio e vedrà diverse postazioni retro-gaming e giochi da tavolo, con il gruppo che ha formato il circolo che condurrà chi vorrà farsi stregare fra dadi e vecchi joypad.
Il circolo prenderà il via con diverse attività per gli associati a partire da febbraio, con un lunedì sera al mese di apertura, offrendo a chi cerca spazi per giocare uno luogo tranquillo e aperto dove poter esprimere la propria passione e conoscere anche altri appassionati. Il calendario verrà presentato in anteprima proprio all’inaugurazione, dove sarà anche possibile fare domanda di iscrizione all’associazione.
Vi aspettiamo! [Andrea, Christian, Simone, Marco, Christian, Enrico, André, Simone, Dario, Arci Nexus APS]
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.