Dal libro sull’elisoccorso una nuova donazione per Areu

La Fondazione Pro Elisoccorso – Servizio 118 onlus ha donato ad AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia 7 contenitori termostabili per il trasporto in elicottero di emocomponenti. Saranno impiegati nell’ambito del progetto “BoB – Blood on Board” (in italiano, sangue a bordo), avviato nel novembre del 2020, con il quale è stata introdotta in Lombardia la possibilità di effettuare trasfusioni di globuli rossi concentrati e plasma al paziente in shock emorragico, ad esempio a causa di un incidente stradale, sul luogo dell’evento e prima del trasporto in ospedale.

La donazione, resa possibile grazie al ricavato dalle vendite del libro “Missione Paziente – nascita e sviluppo dell’Elisoccorso in Lombardia”, scritto dalle giornaliste Francesca Indraccolo e Francesca Guido ed edito da Pernice Editori di Bergamo su commissione della Fondazione, si è svolta a Milano durante un incontro nella sede della Direzione Generale di Areu a Milano alla presenza del direttore generale Alberto Zoli.

La Fondazione Pro Elisoccorso, presieduta dall’ingegner Cesare Cardani, ha così completato la fornitura di contenitori che si aggiungono ai quattro già consegnati nel novembre 2021.

“Missione Paziente”

Il volume “Missione Paziente – Nascita e sviluppo dell’Elisoccorso in Lombardia” (25 euro, SUPER Edizioni – Pernice Editori S.r.l.) illustra le tappe più significative dell’evoluzione di questo tassello del sistema di emergenza-urgenza regionale e racconta, attraverso 15 capitoli e una ricca raccolta di immagini, gli aspetti organizzativi del sistema e le principali progettualità sviluppate nel corso degli anni: dall’utilizzo del verricello all’hovering fino al volo notturno. Il libro è al momento disponibile per l’acquisto sullo shop online dell’editore, SUPER Edizioni – Pernice Editori S.r.l., al link shop.pernice.com/product/missione-paziente/ ed è distribuito in diverse librerie del territorio lombardo.