Dalla vendita del libro 200 zaini tecnici in dono al servizio di elisoccorso

Duecento zaini tecnici per il personale sanitario del Servizio di Elisoccorso. La donazione porta la firma della Fondazione Pro Elisoccorso – Servizio 118 ets (ente filantropico del Terzo Settore), che ha consegnato ufficialmente la dotazione oggi ai vertici di AREU, l’Agenzia Regionale dell’Emergenza-Urgenza della Lombardia, nella Base di Hems – Helicopter Emergency Medical Service di Villa Guardia (CO).

Gli zaini saranno utilizzati dai medici e dagli infermieri che fanno parte dell’équipe sanitaria a bordo degli elicotteri di AREU. Adatti all’impiego in attività alpinistiche, saranno distribuiti alle cinque basi dell’Elisoccorso della Lombardia – oltre a quella di Villa Guardia, alle sedi di Bergamo, Brescia, Sondrio e Milano – e serviranno per portare in missione le dotazioni personali necessarie a seconda dell’intervento da effettuare.

L’acquisto degli zaini è stato possibile grazie alla raccolta fondi avviata con il libro “Missione Paziente – Nascita e sviluppo dell’Elisoccorso in Lombardia”, scritto dalle giornaliste Francesca Indraccolo e Francesca Guido ed edito da Pernice Editori di Bergamo su commissione della Fondazione. Il volume è disponibile per l’acquisto sullo shop online dell’editore, SUPER Edizioni – Pernice Editori S.r.l., al link shop.pernice.com/product/missione-paziente/ ed è distribuito in diverse librerie del territorio lombardo.

«Con questa donazione – ha dichiarato il presidente Cesare Cardani – prosegue l’attività filantropica della Fondazione, iniziata a Como e ora allargata anche alle altre basi lombarde. Intendiamo ampliare il nostro impegno a supporto dell’intero sistema di elisoccorso regionale e proseguire la nostra opera di sostegno a un servizio di eccellenza essenziale per la cittadinanza».

La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza di Gianluca Marconi, direttore della S.C. AAT di Areu, di Marco Paiella, responsabile dell’AAT 118 di Como, del presidente della Fondazione Pro Elisoccorso Cesare Cardani, del consigliere della Fondazione Antonio Codecasa e delle giornaliste Francesca Guido e Francesca Indraccolo.

“Ringrazio la Fondazione Pro Elisoccorso a nome dell’AREU – ha commentato il dottor Marconi – per questa donazione che rappresenta una testimonianza di grande sensibilità e attenzione al nostro personale sanitario che opera sugli elicotteri delle cinque basi lombarde. In questo modo ogni operatore potrà conoscere l’attività della Fondazione e allo stesso tempo avere un segnale di stima per il proprio impegno e la propria dedizione al Sistema”.