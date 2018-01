Via per Lonate, il via ai lavori dal 15 gennaio

A partire da lunedì 15 gennaio, salvo condizioni meteorologiche avverse, prenderanno il via i lavori di realizzazione della nuova via Lonate Pozzolo.

I lavori verranno svolti per fasi; ciascuna fase interesserà un tratto di via Lonate, che sarà chiuso al transito. Su ciascun tratto saranno predisposte le opportune deviazioni del traffico che saranno comunicate tempestivamente ai residenti e alle attività che si trovano lungo il percorso. Sarà comunque sempre consentito l’accesso agli automezzi dei residenti e delle attività esistenti. La durata complessiva dei lavori è prevista in circa un anno.

“Si tratta – afferma l’assessore al verde e Strade Paola Magugliani – di un’opera che il quartiere Madonna Regina attende da anni e che questa Amministrazione ha voluto progettare proprio sulla base delle indicazioni dei residenti emerse nel corso degli incontri pubblici che si sono svolti qualche mese fa”. L’asse viario sarà rifatto completamente e saranno realizzati ex novo i marciapiedi e i percorsi ciclopedonali: “Quest’opera renderà la via Lonate, una via di transito fondamentale per la città, molto più sicura per tutti gli utenti della strada, in primis per gli utenti deboli che finalmente potranno contare su nuovi marciapiedi e su una pista ciclabile. Non va dimenticato che i lavori prevedono anche il rifacimento dell’impianto di illuminazione, ulteriore e importantissimo elemento di sicurezza”.

La prima fase dei lavori (vedi foto) interesserà il tratto di via Lonate che va dalla rotatoria di viale Sicilia/via XV Giugno alla via Pietro Micca, con percorsi alternativi verso via Amendola e via Palestro/Samarate/Favana.

E’ inoltre prevista una corsia a senso unico di marcia lungo il tratto di via Lonate interessato dai lavori ad esclusivo utilizzo dei residenti e delle attività per l’accesso/uscita alle abitazioni e alle strade a fondo cieco esistenti.

Durante la prima settimana, si procederà ad alcuni lavori iniziali che comporteranno la chiusura esclusivamente della via Pietro Micca, mentre a partire da lunedì 22 gennaio 2018 si procederà alla chiusura del tratto di via Lonate di cui sopra. Conclude Magugliani: “Ci scusiamo anticipatamente per gli eventuali disagi che i lavori comporteranno: i cittadini che avranno bisogno di chiarimenti e informazioni potranno telefonare al numero 0331/398961”.