“Conversazioni al Sacro Monte”, ecco gli incontri

Al via il programma di Conversazioni al Sacro Monte per la sua Settima Edizione. Gli incontri si terranno, come di consueto, alla sede dell’associazione in Via del Ceppo 5 (P.le autobus).

Ecco il programma degli incontri:

Sabato 7 aprile – ore 15,30

“Il mio Sacro Monte, tra passato, presente e futuro”. Relatore: Giuseppe Zamberletti, Sacromontino doc

Sabato 21 aprile – ore 15,30

“Incendi e vegetazione spontanea: prevenzione, danni e possibilità di recupero”. Relatore: Bruno Cerabolini, Docente Ordinario di Botanica Ambientale e Applicata presso l’Università dell’Insubria

Sabato 5 maggio – ore 16,00

“Il Silenzio”, Relatore: Valerio Crugnola – “Esperto di stili di vita”

Sabato 19 maggio – ore 16,00

“La Collegiata di Castiglione Olona: opere celebri e capolavori sconosciuti”

Relatore: Laura Marazzi – Conservatrice del Museo della Collegiata di Castiglione Olona

Sabato 9 giugno – ore 16,00

“Il Sacro Monte e la Società Storica Varesina”

Relatore: Chiara Ambrosoli – Storica

Sabato 23 giugno – ore 16,00

“In un romanzo storico la vita di Beata Giuliana tra Cascina Vergara e il Sacro Monte a 590 anni dalla nascita”. Relatore: Tito Olivato – Docente di Lettere e Musicologo. Moderatrice: Eleonora Paganini – Docente di Lettere.

Sabato 8 settembre – ore 15,30

“Natura e cura di sé”. Relatore: Maria Rosa Madera – Psicologa

Sabato 30 settembre – ore 15,30

“Varese e dintorni nei proverbi e nei detti ereditati dai nostri avi”

Relatore: Margherita Giromini – già Direttrice Scolastica

Con il nostro patrocinio:

Domenica 22 aprile ore 14,30 – Santuario di Santa Maria del Monte

Concerto: Corpo Musicale Mornaghese, Corpo Musicale G. Colombo e Coro Harmonia – dir.

Loriano Blasutta – a seguire: ore 16,30 S. Messa Cantata – Coro Harmonia – dir. Loriano Blasutta

———————————————————————————————————-

Venerdì 6 Luglio 2018 – ore 21,00

Serata di Arte e Fede sul Viale delle Cappelle – Decima Edizione

Sesta Cappella e grotta delle Beate

Riflessioni biblico-spirituali: don Luca Violoni, Prevosto di San Giuliano Milanese

Cenni storico-artistici: Anna Maria Ferrari, Storica dell’Arte

con la partecipazione di Roberto Baggio, Esperto di Gnomonica