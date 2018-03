Insultano il capotreno e rompono un vetro, denunciati 8 giovani

Vogliono salire sul treno senza pagare il biglietto, il capotreno li ferma prima della partenza del treno e loro fanno scattare il putiferio, costringendolo a sopprimere la corsa.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Arona, nel corso dell’ultimo fine settimana hanno deferito all’autorità giudiziaria 8 giovani italiani – tra i quali due minorenni – di età compresa tra i 17 ed i 23 anni, tutti residenti nella provincia di Varese, per interruzione di pubblico servizio, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Nella serata del 14 marzo, infatti, questi ragazzi (tra i quali due donne) avevano tentato di salire a bordo del treno della linea Domodossola-Milano dalla stazione di Arona senza biglietto, direzione Milano. Il capotreno tuttavia, dopo averli notati, aveva provato ad impedire loro di imbarcarsi, scatenando la reazione veemente del gruppetto di giovani i quali, dopo averlo insultato, hanno infranto – come “atto dimostrativo” – il vetro della porta della sala d’attesa della stazione.

Per questo motivo il convoglio non era potuto ripartire in orario, accumulando un ritardo tale da venire successivamente soppresso con il trasferimento dei passeggeri su di un altro treno. I Carabinieri della Compagnia di Arona, giunti nel frattempo sul posto, hanno provveduto ad identificare tutti i giovani protagonisti dell’episodio e, al termine degli opportuni accertamenti, a denunciarli all’autorità giudiziaria.