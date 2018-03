Lonate ricorda la Prima Guerra Mondiale

Nel centenario della prima guerra mondiale l’Amministrazione Straordinaria del Comune di Lonate Pozzolo organizza al Monastero San Michele la mostra “La Grande Guerra 1915-1918. I ricordi, la storia”. Una esposizione commemorativa di Documenti e Cimeli anche lonatesi.

L’inaugurazione è sabato 17 marzo ore 17 nella Sala “Ulisse Bosisio” del Monastero San Michele.

Ci sarà prima l’incontro celebrativo con il Consiglio Comunale dei Ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale “C. Carminati” per la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera. Seguirà la vera e propria inaugurazione della mostra a cura del Commissario Straordinario Viceprefetto dott. Gaetano Losa. Infine l’intervento musicale della Fanfara “Nino Tramonti – Mario Crosta” Sezione lonatese “Nino Tramonti” dell’Associazione Nazionale Bersaglieri (segue: momento conviviale conclusivo).

La mostra sarà poi aperta al pubblico dal 17 al 31 marzo, nei feriali dalle 15 alle 18, al sabato e domenica 10-12 e 15-18 (lunedì riservato alle scolaresche). Ingresso libero

La mostra è allestita nell’ala Nord del Monastero di San Michele, in via Cavour, 21 c/o Parco Bosisio