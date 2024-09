Sulla sperimentazione delle rotte di Malpensa “i tempi stringono, i problemi restano”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato congiunto della “Unione Comitati dell’Alta valle del Ticino”, che riunisce diverse sigle della zona intorno all’aeroporto di Milano Malpensa

MALPENSA E LA”SPERIMENTAZIONE”: I TEMPI STRINGONO, I PROBLEMI RESTANO.

Apprendiamo che il 24 settembre prossimo si terrà il Tavolo Tecnico della Commissione Aeroportuale per una prima presentazione dei dati acustici provvisori, figli di una sperimentazione farlocca, ai Sindaci facenti parte della Commissione aeroportuale.

Apprendiamo inoltre che la sperimentazione terminerà ufficialmente il 30 settembre prossimo venturo, senza per altro, nelle more della decisione definitiva in merito, tornare alla precedente situazione.

Apprendiamo che il 17 ottobre prossimo venturo si terrà la Commissione Aeroportuale in cui, con ogni probabilità, si procederà alla votazione in merito all’approvazione o meno delle nuove SID , frutto della “sperimentazione” di cui sopra.

Ci chiediamo se i Sindaci membri della Commissione Aeroportuale – e anche del CUV- , avranno la compiacenza di presentare ai cittadini le risultanze di tale sperimentazione.

Ci chiediamo se i suddetti Sindaci avranno la compiacenza di farlo prima di esprimere il proprio voto in merito, in sede di Commissione Aeroportuale.

Ci chiediamo se avranno il coraggio di ascoltare e fare propri i disagi e le contestazioni dei cittadini.

Non vogliamo compensazioni/mitigazioni che arriveranno, forse, tra parecchi anni.

Vogliamo essere ascoltati e rispettati, perché siamo tutti testimoni di un fatto : del disagio che l’attività aeroportuale porta nelle nostre vite.

Pertanto, stanchi di essere sempre posti di fronte al fatto compiuto

CHIEDIAMO

che il CUV indica quell’assemblea pubblica da troppo tempo negata; che lo faccia prima del 17 ottobre e che venga coinvolta la popolazione tutta.

UNIONE DEI COMITATI DELL’ALTA VALLE DEL TICINO

Comitato “Vivere a Coarezza”

Comitato “Vivere a Golasecca”

Comitato dei Cittadini di Varallo Pombia – Aeroporto di Malpensa

Comitato Territoriale Malpensa con sede a Lonate Pozzolo