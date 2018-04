18enne travolto dal treno in transito

Un ragazzo ticinese di 18 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato urtato da un treno in corsa alla stazione di Giubiasco.

È successo alle 15.15 di giovedì 19 aprile alla stazione FFS di Giubiasco, sulla linea succursale del Gottardo (Bellinzona-confine/Locarno). Per cause che l’inchiesta di polizia avviata dovrà stabilire, il 18enne, cittadino svizzero domiciliato nel distretto, è stato urtato da un treno in transito senza fermata alla stazione di Giubiasco. Il giovane dall’urto ha riportato gravi ferite: è in pericolo di vita.

Sul posto per le operazioni di soccorso un equipaggio della Croce Verde di Bellinzona ed un equipaggio della Rega per il trasporto dell’infortunato all’ospedale. Sul luogo dell’infortunio é pure intervenuta la polizia dei trasporti. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Marisa Alfier.