Automobilista varesina si ribalta a Capolago

(immagine di repertorio)

Incidente stradale oggi pomeriggio a Capolago (Ch), nel Mendrisiotto.

Un’automobilista 56enne residente in provincia di Varese mentre percorreva via Cantonale in direzione di Mendrisio nell’affrontare una curva ha perso il controllo del veicolo finendo contro il guardrail. L’auto si è ribaltata, finendo la sua corsa, sul tetto, in mezzo alla corsia di marcia.

Sul posto, insieme alla Polizia cantonale, sono intervenuti i pompieri di Mendrisio e i soccorritori della SAM che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato la donna all’ospedale.

Secondo i medici non avrebbe riportato ferite gravi.