Coppa Italia: il sogno di Saronno sfuma in semifinale

Si ferma nella semifinale disputata contro Portomaggiore il “sogno Coppa Italia” della Pallavolo Saronno: la squadra di coach Leidi, portacolori del girone A di Serie B, ha chiuso al quarto posto le Final Four disputate a Porto Viro (Rovigo) nel fine settimana pasquale.

Subito decisivo il ko con i ferraresi di Portomaggiore, poi vincitori del trofeo: gli Amaretti non hanno giocato la propria miglior pallavolo e hanno pagato caro il ko nel secondo set che ha indirizzato la partita. Sotto 1-0, Cafulli e compagni si sono portati avanti fino a +4 per poi farsi rimontare e superare dagli avversari. L’ingresso di Canzanella ha migliorato l’attacco e permesso ai lombardi di conquistare il terzo parziale (di Rigoni il punto del 25-23), ma nel quarto set Portomaggiore ha resistito a una rimonta di Saronno (dal 19-14 al 22-21) e ha chiuso i conti dopo un’invasione di Coscione.

Persa la possibilità di sollevare la Coppa Italia, la Pallavolo Saronno ha poi dato vita a una finale per il bronzo risoltasi solo al tie-break a favore dei calabresi di Lamezia. Alla squadra di Leidi non è bastato vincere con buon margine il primo e il terzo parziale: il Top Volley ha impattato entrambi i vantaggi varesotti per poi prevalere 15-13 al quinto. Mea culpa degli Amaretti, avanti 10-12 nel set di spareggio ma poi “impallinati” dal turno al servizio di Del Campo.

Ora la Pallavolo Saronno, seguita in Veneto da un bel contorno di pubblico formato da famiglie con tanti bambini, è pronta a rituffarsi nella fase conclusiva del campionato. C’è la testa della classifica da difendere, questi Amaretti hanno comunque le carte in regola per arrivare in fondo.