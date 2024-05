Frontale sulla A9, autostrada bloccata, 12enne gravissimo in ospedale a Bergamo

Sta lottando fra la vita e la morte un ragazzino di 12 anni finito al pronto soccorso di bergamo con l’elicottero a seguito del grave incidente stradale avvenuto sulla A9 all’altezza di Fino Mornasco.

Galleria fotografica Schianto sulla A-9, cinque feriti e due codici rossi 3 di 3

La prima dinamica riferita sarebbe quella di un frontale fra due veicoli all’altezza di un restringimento per lavori della carreggiata, con conseguente salto di corsia.

Pesantissimo il bilancio: l’agenzia regionale emergenza urgenza parla di cinque feriti soccorsi con elisoccorso, automedica, 4 ambulanze, vigili del fuoco e Polstrada.

Dei feriti, due sono in codice rosso, trasportati al Sant’Anna di Como e appunto al Papa Giovanni di Bergamo, per il ragazzino, trovato in arresto cardiaco e giunto in ospedale con manovre rianimatori in corso.

L’incidente è avvenuto attorno alle 8.20 in direzione Como nel tratto Lomazzo Nord – Fino Mornasco, al chilometro 29.

L’autostrada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso.