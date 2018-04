Gli studenti del Cfp a lezione di legalità

Quest’anno il CFP di Luino ha avuto l’opportunità di organizzare una seria di lezioni sui temi della legalità, che si sono svolte grazie alla disponibilità del Capitano Alessandro Volpini, comandante della Compagnia dei Carabinieri della città, che si è fatto personalmente promotore dell’iniziativa.

Gli interventi formativi sono stati quattro, e si sono svolti dal 5 marzo al 26 aprile; vi hanno partecipato tutte le 12 classi della scuola, raggruppate per annualità e tipologia; le lezioni, della durata di circa due ore ciascuna, sono state tenute dal Capitano Volpini, e hanno toccato sia i principi generali delle legalità, sia le norme specifiche legate alle materie che più direttamente riguardano gli adolescenti, dalle

droghe al bullismo, dal codice della strada all’utilizzo dei social network.

Le lezioni tenute da un rappresentante delle Forze dell’Ordine sono un fatto ancora inconsueto, ma il riscontro in termine di interesse e curiosità che hanno dimostrato gli studenti, sia pure in modo disomogeneo, viste anche le differenze d’età, induce a ritenere che sia una esperienza da replicare.

«Oggi viviamo in un mondo in cui la cultura della legalità non è affatto scontata, e spesso la cosa nei normali percorsi scolastici non viene evidenziata con la considerazione che merita; l’interazione diretta da parte degli studenti con un Ufficiale dei Carabinieri, in un contesto che alla fine si è rivelato meno formalmente scolastico di quanto si sarebbe potuto immaginare, è stata utile per dare maggiore

consapevolezza agli allievi del CFP su tematiche che fanno parte della loro vita quotidiana, e che possono determinare incidenti di percorso che a volte si verificano», dicono dai vertici dell’istituto.

«Far capire e metabolizzare meglio la legalità agli studenti è sicuramente un obbiettivo che tutte le scuole devono avere, e per questo il corpo docente del CFP di Luino ringrazia l’Arma dei Carabinieri», conclude Silvano Zauli, dirigente del Cfp..