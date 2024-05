Si è concluso con successo il corso per addetti antincendio a Luino

Sabato 4 maggio si è concluso il corso antincendio di livello 3 (ex alto rischio) dedicato ai volontari delle associazioni del territorio. Organizzata dal Comune di Luino in collaborazione con Confcommercio Ascom Luino, l’iniziativa era mirata a formare addetti antincendio e steward per eventi e manifestazioni all’aperto.

In passato, il Comune e le associazioni locali hanno spesso dovuto rivolgersi a società esterne per garantire la presenza di addetti safety e security durante eventi pubblici, sostenendo costi significativi. Tuttavia, la recente iniziativa volta a formare risorse ‘proprie’ capaci di svolgere tali ruoli si è dimostrata una soluzione efficace.

Il corso antincendio, organizzato nella sede di Confcommercio Ascom Luino, ha offerto una formazione completa e approfondita, conforme alle normative vigenti e alle Direttive Gabrielli. I partecipanti hanno ricevuto una preparazione di alto livello, che li abilita non solo come addetti antincendio ma anche come steward per eventi pubblici.

È importante sottolineare che, al termine del corso, i partecipanti sono incoraggiati a sostenere l’esame di idoneità presso i Vigili del Fuoco, che conferisce loro l’abilitazione ufficiale per svolgere entrambe le funzioni. Il Comune di Luino si impegna a sostenere le associazioni locali che metteranno a disposizione i propri volontari come steward, offrendo un contributo proporzionato al numero di eventi coperti.

Ivan Martinelli, assessore alla protezione civile del Comune di Luino: «Voglio esprimere la massima gratitudine a tutti i partecipanti e mi auguro che questa iniziativa possa contribuire in modo significativo alla sicurezza e al benessere della comunità durante gli eventi pubblici. Sottolineo anche la efficace collaborazione con Confcommercio Ascom Luino che ha portato alla ottima organizzazione di questi corsi, basilari per gestire in modo ottimale gli eventi estivi che, come nel 2023, speriamo possano registrare un grande successo di pubblico e quindi di delicata gestione a livello di sicurezza».