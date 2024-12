Luino sul 46° parallelo: sul lungolago arriva un’installazione per toccare con mano la geografia

Che Luino sia attraversata dal 46° parallelo Nord non è una scoperta: è un dato geografico. Ma trasformarlo in un’esperienza tangibile, calpestabile, lo rende un’opportunità curiosa, educativa e coinvolgente per il territorio.

Venerdì 20 dicembre, sul lungolago di Luino, nei pressi del parco giochi per bambini, sarà inaugurata un’installazione unica realizzata da Roberto Baggio: una linea in ferro corten lunga 8 metri e larga 20 cm che segna il passaggio del 46° parallelo. Lo stesso che passa da Lugano e da Lubiana in Slovenia verso Est oppure da Rochefort in Francia verso Ovest, per poi “girare attorno al mondo” parallelamente all’Equatore.

Alla cerimonia parteciperanno un centinaio di ragazzi delle scuole medie, pronti a scoprire il significato di questa linea, lungo la quale sono indicati anche la direzione Nord e la direzione Sud con i relativi chilometri che separano Luino rispettivamente dal Polo Nord e dall’Equatore. Verrà spiegato ai ragazzi anche l’origine del fatto che il mondo anglosassone misura le distanze in Miglia, unità di misura strettamente legata alla suddivisione della superfice terrestre in gradi, primi e secondi.

In occasione dell’inaugurazione, inoltre, la linea del parallelo sarà temporaneamente estesa fino alla strada provinciale sopra il lungolago, a circa 70 metri di distanza, grazie a un nastro colorato che raggiungerà simbolicamente la panchina rossa posizionata a bordo strada.

Insomma, per scattare un selfie con i piedi sopra una linea meridiana (o parallela…), da oggi non sarà più necessario andare all’osservatorio di Greenwich a Londra: basterà una passeggiata sul lungolago di Luino.