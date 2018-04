“Impicci dietro le quinte”, appuntamento al Nuovo

Al Teatro Nuovo di Madonna in Campagna a Gallarate gli attori del Teatro Franzato saranno ospiti dello spettacolo “Impicci dietro le quinte” ideato e organizzato da Marcella Magnoli. In scena Monica Anchieri, Raffaele Campolattano, Paolo Franzato, Marcella Magnoli, Roberta Menzaghi, Caterina Murrazzu, Mauro Provvidi, Marco Rodio, Tiziana Rovera, insieme a vari altri artisti.

La 23esima edizione Teatro & Territorio, il più longevo festival delle arti performative realizzato a Varese città, provincia & dintorni, è iniziata il 27 marzo e proseguirà fino a luglio 2018 con diversi eventi realizzati non solo a Varese città ma anche provincia (Cuasso al Monte, Gallarate, Porto Ceresio), fino a Milano (Teatro Elfo-Puccini e Società Umanitaria). Come da tradizione ogni edizione ha un titolo specifico e una dedica ad un grande artista dell’arte teatrale moderna e mondiale, e quella del 2018 è in omaggio a Bertolt Brecht (1898/1956, nato Eugen Berthold Friedrich Brecht), come rivela la citazione del titolo “Ammaestrati dalla realtà”. Proprio quest’anno ricorrono i 120 anni dalla nascita del celebre drammaturgo, poeta, regista teatrale e

saggista tedesco.

Il programma comprende gli spettacoli realizzati nei gruppi laboratoriali dell’Accademia Teatro Franzato (la prima scuola teatrale sorta a Varese, con le ulteriori sedi di Cuasso al Monte e Porto Ceresio) e nell’ambito di altri laboratori teatrali condotti in altre scuole (Liceo Scientifico Galileo Ferraris), sinergie e interazioni con altre rassegne sia teatrali sia filosofiche, 1 workshop, un recital di Paolo Franzato, collaborazioni con associazioni, scuole, università e consolidate presenze. In totale 10 eventi in 7 location diverse, con la partecipazione di

oltre 200 persone attivamente coinvolte nell’intero festival.

