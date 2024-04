Un doveroso ringraziamento all’ospedale di Gallarate

Gentile redazione,

All’indomani delle dimissioni dopo l’ulteriore intervento chirurgico subìto in data 22 Aprile u.s., sento il dovere umano e civile di RINGRAZIARE con sincerità e riconoscenza tutto il personale, da quello che svolge i servizi più umili a quello degli infermieri e dei medici innanzitutto per la loro testimonianza di “professionalità”, per l’efficiente e precisa organizzazione. Un GRAZIE particolare al dott. Giovanni CESTARO per la serenità e umanità nel rapporto con i pazienti.

Questo mio “GRAZIE” vuole anche testimoniare che vi sono ancora ambiti di SANITA’ PUBBLICA che non rientrano certo nelle tristi problematiche di cui in questi tempi ne abbiamo testimonianza.!

F. Q.