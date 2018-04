XXV Aprile, ecco il programma

Di seguito il programma dettagliato della celebrazione del XXV Aprile 2018 – “73° Anniversario della Liberazione”:

MERCOLEDI’ 25 APRILE

ore 10,00 – Raduno in Piazza Piave a Vodomino: discorso ufficiale – Lettura da parte degli studenti dell’ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté” delle testimonianze di Don Marco Baggiolini, Mario Baggiolini, Gino Moroni, Don Francesco Repetto, Secondo Sassi, Pio Alessandrini relative all’arresto di Don Piero Folli il 3 dicembre 1943;

ore 10,30 – Corteo attraverso Via Campagna, Via dei Martiri, Via S. Biagio fino al cimitero di Voldomino e deposizione di un omaggio floreale sulla tomba di Don Piero Folli al suono del silenzio fuori ordinanza;

ore 11,30 – Omaggio al Sacrario della Gera e deposizione di una corona d’alloro.

In caso di cattivo tempo la cerimonia, prevista in Piazza Piave, si terrà nella palestra della Scuola Elementare “Don Piero Folli”