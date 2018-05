Ragazza investita, arriva l’elicottero

Momenti di paura a Biandronno nel primo pomeriggio di sabato 5 maggio quando una 15enne è stata investita.

E’ successo poco dopo le 14 in via Roma, un tratto della provinciale 18. Subito sono scattati i soccorsi sia via terra -con un’ambulanza- che via cielo con l’elicottero di Areu. (immagine di repertorio)

La giovane è stata medicata sul posto e poi trasferita con l’elicottero in ospedale a Varese, dove è stata ricoverata in codice giallo. Pesanti ripercussioni ci sono state sul traffico, con la viabilità interrotta per diverso tempo.