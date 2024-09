Al via i lavori alla Strencia di Biandronno: il cantiere durerà almeno sei mesi

Da questa mattina, lunedì 16 settembre, è entrato in vigore il divieto di transito in via Daverio e nella zona del trampolino sul lungolago a Biandronno. Partono, infatti, i lavori di riqualificazione della zone denominata “La Strencia”. Un progetto finanziato da Regione Lombardia con un milione di euro per sistemare la sponda sul lago di Varese. Tra questo pomeriggio, al più tardi domattina, verrà allestito il cantiere.

Un intervento che ha visto l’opposizione dare battaglia con la reiterata richiesta di fare chiarezza sul progetto. Anche alcuni giovani, guidati da Sara Parola figlia del capogruppo all’opposizioe Pietro, hanno manifestato con striscioni per denunciare l’intervento che sostituirà all’attuale prato con un pavimento lastricato.

Il gruppo all’opposizione Biandronno Più chiedeva la presentazione pubblica del progetto che porterà a cambiare il volto di un luogo molto frequentato, quello del trampolino. La richiesta però, arrivata in consiglio comunale, non è stata accolta.

Il divieto di transito, dunque, rimarrà fino al completamento dei lavori: una prima data è il 31 marzo 2025 quando dovrebbero concludersi gli interventi, tempo e contrattempi permettendo.

Sono interessate al divieto di transito la via comunale a fondo cieco denominata “via Francesco Daverio”, fatta eccezione per i veicoli: a) dei residenti b) di Polizia e di Soccorso; c) autorizzati dal Comune di Biandronno, e l’area demaniale lacuale, fuori zona portuale, denominata “trampolino”, costituita da area a verde, trampolino e darsena, attigua alla via Francesco Daverio.

Il progetto