Alfieri: “Risultato netto ma in Lombardia segni di speranza dai quali ripartire”

All’indomani dello spoglio elettorale che chiude le amministrative di giugno il quadro complessivo per il Centrosinistra è molto delicato.

Roccaforti storiche hanno cambiato completamente fronte e il centrodestra avanza quasi ovunque. Il segnale è netto e nessuno dal Pd lo nega ma Alessandro Alfieri, senatore e segretario lombardo del partito, guarda con speranza a quelle realtà dove il Pd ha tenuto.

«Non nego il segnale di queste elezioni che è netto – spiega Alfieri – ma rilevo comunque alcuni risultati che non vanno trascurati. Complessivamente in questa tornata il Pd in Lombardia si è ripreso rispetto al risultato delle politiche di marzo».

«Ci sono sconfitte che bruciano molto – ammette Alfieri -: Cinisello Balsamo aveva una tradizione consolidata che si è interrotta, così Sondrio. Ma abbiamo avuto una conferma importantissima a Brescia e molti comuni della Brianza. Penso anche alla vittoria a Seregno. Sono tutti segnali che non vanno trascurati e io penso che dobbiamo ripartire dalle esperienze di buon governo del territorio. Dobbiamo farlo non con il passo del centometrista ma quello del mezzo fondista lavorando con costanza un passo alla volta».