Lavori all’ex sala da ballo: disagi alla circolazione

La polizia locale di Saronno comunica che dal prossimo 19 luglio inizieranno i lavori di demolizione e ricostruzione dello stabile di via Solferino conosciuto come “ex Sala da ballo”.

Le opere interesseranno la viabilità della zona in via provvisoria sino al 31 dicembre 2019. Per questo motivo sono previsti dei pass di accesso alla ZTL per i residenti delle vie Micca, Solferino e Pusterla ( ma solo per i tratti interessati dai lavori). Non sono previsti permessi speciali per i parcheggi.

In particolare nelle giornate del 19 e del 21 luglio, in cui saranno effettuati i lavori di demolizione, l’accesso di Via Cavour e di via Genova sarà aperto alla circolazione e i varchi saranno disattivati.