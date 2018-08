Varese, squillo in amichevole

Il Varese prosegue nel suo periodo di preparazione a coppa e campionato, superando di misura la Sestese sul campo di Solbiate Arno. 2-1 il finale allo stadio “Chinetti” per la squadra di mister Domenicali, che ha dato spazio agli ultimi arrivati Marinali, Gestra e Piqueti, tutti in campo fin dall’inizio.

La partita si è accesa sul finire del primo tempo quando Laraia ha portato in vantaggio la Sestese, subito riacciuffata da una rete dell’argentino Diaz, di nuovo a segno in questo precampionato, su assist di Piqueti.

Girandola di cambi nella ripresa, con Domenicali che ha inserito, tra gli altri, anche Mondoni: proprio il giovane cresciuto nella juniores, in campo da pochi istanti, ha segnato la rete decisiva al 29 de secondo tempo sfruttando un erroraccio della retroguardia biancoazzurra.

SESTESE – VARESE 1-2 (1-1)

MARCATORI: Laraia (S) al 41′ pt, Diaz (V) al 45′ pt; Mondoni (V) al 29′ st.

SESTESE: Catanese; Azzolin Novello, Candolini, Okaigni; Nalesso, Rovrena, Leontini; Coulibaly, Mehmetaj, Laraia. Entrati nella ripresa: Zanelotti, Borsani, Del Vitto, Davi, Ventola, Siano, Qosaj, Botturi, Lattuada, Coppola. All. Gennari.

VARESE: Calandra; Lonardi, Simonetto, Travaglini, Bianchi; Marinali, Gestra; Camara, Lercara, Piqueti; Diaz. Entrati nella ripresa: Porro, Scapolo, M’Zoughi, Mauro, Conti, Etchegoyen, Scaramuzza, Silla, Magoga, Mondoni, Moleri. All. Domenicali.

ARBITRO: Andrea Macchi (Marco Bartoluccio e Alessandra Bianchi)